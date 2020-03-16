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Tek tek sıraya girdiler! Koronavirüs kuyruğu

Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında müşterileri bakaya tek tek alırken, müşterilerin elleri dezenfekte edildi.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 16:11 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:11
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Daha önce banka içerisinde kalabalık oluşurken, önlemler kapsamında vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride işi biten müşterini yerine yenisi güvenlik görevlisinin eline dezenfektan sıkmasıyla içeri alındı. Bankamatiklerden işlem yapan bazı vatandaşlar olası virüs bulaşmasını önlem için eldiven taktı.

Banka önünde sıra bekleyen Nurhan Börekçi, "Bence uygulama doğru, 10 dakika bekledim, yarım saat daha bekleyebilirim. Hava soğuk biraz o sıkıntı oluyor. Kapalı ortamda olacağımıza açık havadayız. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor" dedi.

Bankaların camlarına ise uyarı asıldı. Banka yönetimi tarafından camlara, "Virüs salgını tedbirleri kapsamında şube hizmet binasına aynı anda sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz" uyarı yazısı yazıldı.

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