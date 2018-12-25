Tek tip askerlik son dakika 2018 Hulusi Akar açıklamaları Askerlik 9 aya düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya düşecek mi? Hulusi Akar Tek tip askerlik TBMM'de ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi belli oldu mu? Askerlik süreleri kısalacak mı? Tek tip askerlik (9 ay askerlik) mi geliyor? Askerlik kısalıyor mu? Askerlik düşecek mi? gibi soruları vatani görevinin yerine getirmemiş vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile askerlik sistemine yönelik yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Olası yeni sistemle ilgili ise öne çıkan isim "Tek tip askerlik" olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni sistemde askerliğin 9 aya düşürülmesi konuşuluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından askerlik süresine dair önemli açıklamalar yapıldı. Yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıyor Milli Savunma Bakanlığı tarafından çalışmaların sürdürüldüğü yeni askerlik sisteminde kısa ve uzun dönem askerlik 9 ay olması bekleniyor. Yükümlüler 3 ay zorunlu askerliğini tamamladıktan sonra belli bir bedel karşılığında geri kalan askerlik hizmetini yapmış olacak. Tek tip askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr' haber sitemizde.

Kamuoyunda 'Tek tip' olarak adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik araştırmalar hız kazandı. Pek çok vatandaşın heyecanla takip ettiği tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili araştırmalar, yeni yılın son günlerinde de yoğun şekilde devam ediyor.



Yüz binlerce gencin beklenti içinde olduğu tek tip askerlik konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, bu hususta son açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, 'Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak.' dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hulusi Akar, "tek tip askerlik" sorusunu şöyle cevapladı:



"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yüz binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili konuştu. Bakan Akar, 'tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz.' dedi.



Hulusi Akar bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.



YENİ SİSTEM ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ



Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile askerlik sistemine yönelik yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.



Milli Savunma Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı askerlik süresi konusunda belli bir aşamaya gelindi. Süre kısaltılacak. Hali hazırda kısa dönem askerlik 6, uzun dönem 12 ay.



Üzerinde çalışılan formüllerden biri uzun dönemin 9 ay olması. Ama bunun daha da kısalması söz konusu olabilir. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmasında sona yaklaşıldı. Nihai karara bu çalışmanın ardından varılacak.



BAKAN AKAR'DAN TBMM'DE ASKERLİK SÜRESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Yaşanan gelişmeler üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesine ilişkin sunumunda yaptığı konuşmada yeni askerlik sistemi ile ilgili de bilgiler paylaştı. Akar "Askerlik süresinin kısaltılması dahil, yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar ilgili bakanlık ve kurumlarla yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.



TEK TİP ASKERLİK NEDİR?



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor. Yeni askerlik sistemi adı altında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin beklenen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.



NİHAİ HEDEF PROFESYONEL ASKERLİK



Yapılan düzenlemelerin nihai hedefi profesyonel askerlik. Kaynaklar, profesyonel orduya geçişin büyük oranda yapıldığını belirtiyor. Örneğin Doğu ve Güneydoğu'da silah altında bulunan askerlerin çoğu, artık profesyonel asker. Yeni sistem ile birlikte askerlik hizmetini yerine getirecek olanlar ön saflarda yer almayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA UYGUN OLUP OLMADIĞINI SÖYLEYECEĞİZ



Askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlik süresi ile ilgili bana kesin netice verilmedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci sorumlu Milli Savunma Bakanı ve silahlı kuvvetlerimiz. Onlar çalışmayı yapacak. Çalışmayı yaptıktan sonra sunumların yapacaklar. Onun neticesinde uygundur veya uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" dedi.

BAKAN HULUSİ AKAR'DAN TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin beklenen toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntıları görüşüldü. Çalışmaların sürdüğü askerlik sisteminde yapılması beklenen değişiklikte, kısa ve uzun dönem askerliğin 9 ay olması planlanıyor. Bedelli askerliğinde kalıcı hale getirilmesi planlanan sistemde yükümlüler üç aylık zorunlu temel eğitimlerinin ardından belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğini yapmış sayılacak. Ayrıca çalışmada üstünde durulan konulardan bir tanesi de mesleğe göre uygun zaman dilimlerinde askerlik yapılabilmesi.

"YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLDÜ"



Bakanlık toplantıyla ilgili, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başkanlığında Milli Savunma Bakanlığında yapılan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü." açıklamasını yaptı.



KISA VE UZUN DÖNEM ASKERLİK 9 AY OLACAK



Plana göre halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede, yani 9 ayda tamamlanacak. Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmaya göre üç aylık zorunlu temel eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılacak.



MESLEĞE GÖRE UYGUN ZAMANDA YAPILABİLECEK



Çalışmada, öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular da gündeme geldi. Yükümlüler, kendilerine uygun zaman dilimlerinde askerlik yapabilecek.







TEK TİP ASKERLİK KONUSU



Yeni dönemde askerlik konusunun, bedelli veya farklı bir statüde olma konuları da gündeme gelirken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan sunum ile askerlik tipi konusunda karar alınacak.



Tek tip askerliğe göre; herkes 3 aylık eğitimini alacak, eğitimin ardından ister parayı verip kalan süre tamamlanmış sayılacak, istenirse de herhangi bir ücret ödenmeden askerliğe devam edilebilecek.

9 AY VE BEDELLİ SEÇENEĞİ ÖN PLANDA



Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.



Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanısıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.



Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.

BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK



Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.



BAKANLIKLARA SORULACAK



Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK



Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

12 AY ASKERLİK TARİH Mİ OLACAK?



Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak.

ASKERLİK DÜŞECEK Mİ? ASKERLİK 9 AYA DÜŞÜYOR MU? SON DAKİKA HABERİ

Askerlik düştü mü, askerlik düşecek mi son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Askerlik süresi hakkında kritik toplantı

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR?

Yeni sistemde "tek tip askerliğe" geçilmesi ve "kalıcı bedelli" gelmesi öngörülüyor. Buna göre ordu sistemine geçilinceye dek herkes için öngörülen askerlik hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Üzerinde çalışılan yeni sistemde bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir yapının seçenek olarak getirilmesi planlanıyor.

BEDELLİ 2 AY MI OLACAK?

AK Parti kulislerinde dolaşıma giren iddialara göre belirli bir para yatırılarak 2 aylık askerlik yapılması ve böylece gündemden hiç düşmeyen bedelli tartışmalarının noktalanması hedefleniyor.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK

Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

12 AY ASKERLİK TARİH Mİ OLACAK?

Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan sorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak.

Başkan Erdoğan'dan askerlik süresi açıklaması: MSB sunum yaptığında değerlendireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Askerlik süresinin kısalmasına ilişkin düzenleme hakkında konuşan Başkan Erdoğan, 'Bize bir sunum yapılacak. Çalışmalar tamamlanınca ona göre adım atacağız' dedi.

ASKERLİK KISALACAK MI?

Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız.