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Tekel bayisini silahla soydu, 3 bin 500 lira parayı alıp kayıplara karıştı

Esenyurt'ta önceki gün akşam saatlerinde bir tekel bayisine giren maskeli şüpheli, silahı doğrulttuğu market çalışanını etkisiz hale getirerek 3 bin 500 lira parayı alıp kaçtı. Silahlı soygun anı güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin koronavirüse karşı tedbir amaçlı takılan maskelerden takması dikkat çekti.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 14:50 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 14:50
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi 3020’nci sokakta bulunan bir tekel markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş yerinde bulunan market çalışanının tek başına kaldığını gören silahlı kişi markete girdi. Bir anda silahını çıkararak market çalışanını korkutan şüpheli kasadaki paraları alarak kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına da yansırken market sahibi Asker Özdeniz, "Aşağıdaki şubede oldu olay yeğenim oradayken. Normal şartlarda marketlerin 9’a kadar açık olma hakkı var ama biz market değiliz tekel bayisiyiz. Bizde 23’e kadar açık olabiliyoruz. Ben yukarı çıkayım derken olay gerçekleşti. Diğer kamera kayıtlarına baktığımızda hırsız olan şahısın duvar dibinde dükkanı izlediğini gördük. Silahla bizim yeğeni gasp ediyor karşı sokağa kaçıyor. Şu anda yakalanmadı. Herkes evinde olunca bir ortam açıldı gibi bu adamlara. Bu gibi yerlere bekçilere devriye aracı verilse daha mantıklı. Daha çok tedbir alınmasını istiyoruz" dedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI TAKILAN MASKEDEN TAKMIŞ

Silahlı soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir anda içeriye giren maskeli şüphelinin silah ile kasadaki kişiyi korkutması ve sonrasında kasadaki paraları alıp kaçması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise kasadaki kişinin kaçan adamı sigara paketi ile korkutmaya çalışması görülüyor.

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