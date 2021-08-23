Tekerleği patlayan polis aracı devrildi: 2 yaralı

AA 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:24

Alınan bilgiye göre, Bolaman Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı olan ve Ünye'de görev yapan polis memuru Murat Aydın (29) yönetimindeki Bölge Trafik otosu, Samsun istikametine seyir halindeyken Karşıyaka Mahallesi Ünye Çevre Yolu üzerinde kaza yaptı.

Sol arka tekeri patlayan polis otosu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki mısır tarlasına devrildi.

Ekip otosunda yaralanan sürücü ile meslektaşı Ahmet Bıldı (35), olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.