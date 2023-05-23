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Tekerlekli sandalye tenis turnuvası sona erdi

Antalya'da düzenlenen 'Corendon Airlines Sports Open' tekerlekli sandalye tenis turnuvası sona erdi. Emirhan Toper ve Yunus Emre Aslan'dan oluşan takım, erkekler çiftler kategorisinde ikincilik kazandı.

23 Mayıs 2023 Salı 18:53 - Güncelleme:
Tekerlekli sandalye tenis turnuvası sona erdi
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Corendon Airlines'ın sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen "Corendon Sports Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvası tamamlandı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyona, Antalya Megasaray Tennis Academy ev sahipliği yaptı.

Turnuvada, 20 ülkeden 60 sporcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan toplamak için kıyasıya yarıştı.

Tekerlekli sandalye tenisçilerinin junior, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 4 gün mücadele ettiği organizasyonda sonuçlar belli oldu.

Corendon Sports Open'da erkekler kategorisi şampiyonu Iraklı Hussein Hel olurken, dünya 33 numarası Fransız Nicolas Carrier turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Kadınlar kategorisinde ilk sırada İsviçreli Nalani Boub yer alırken, Rus tenisçi Ludmilla Bubnova ikinci oldu.

Junior kategorisinde ise İtalyan Francesco Fellici birincilik, Avusturyalı Maximillian Taucher ikincilik elde etti.

2024 Paris Paralimpik Oyunları için kritik önem taşıyan turnuvada Türk sporcular Emirhan Toper ve Yunus Emre Aslan'dan oluşan takım, erkekler çiftler kategorisinde ikinci oldu.

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