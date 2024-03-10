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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yüksel, projelerini tanıttı: 7'den 77'ye tüm vatandaşları kucaklayan bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceğiz

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, basın mensuplarına projelerini tanıttı. Yüksel, 7'den 77'ye tüm vatandaşları kucaklayan bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini belirtti.

AA10 Mart 2024 Pazar 23:15 - Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yüksel, projelerini tanıttı: 7'den 77'ye tüm vatandaşları kucaklayan bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceğiz
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Yüksel, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, değişim, gelişim ve dönüşüm hedefiyle Tekirdağ'ı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi.

7'den 77'ye tüm vatandaşları kucaklayan bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini belirten Yüksel, "1 Nisan'dan itibaren ekeceğimiz tohumlarla bizden sonraki nesillere daha büyük projeleri gerçekleştirmeleri için öncü ve örnek olacağız." dedi.

Yüksel, vatandaşların sosyal belediyecilik anlayışının yansımasını seçildiği ilk günden itibaren göreceğini dile getirdi.

Uygulamaya konulacak projelerle gönül köprüleri kuracaklarını anlatan Yüksel, "Asya ve Avrupa'nın kesişim noktasında, iki denize kıyısı olan ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, bir tarafta İstanbul'a olan yakınlığı diğer tarafta ise Avrupa'ya açılan kapıları olan Tekirdağ'ımız kuzeyinde sanayisi, batısında tarımı, güneyinde lojistiği, doğusunda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte hak ettiği değere ve kimliğe kavuşacak." diye konuştu.

İl genelinde ihtiyaçlara yönelik projeler hazırladıklarını söyleyen Yüksel, Tekirdağ'ı hak ettiği örnek bir kent haline getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Yüksel, Tekirdağ'ın en büyük sorunlarının başında susuzluk ve altyapının geldiğini belirterek, "İlimizde yıllık 85 milyon metreküp içme suyu tüketimi olmakta, bunun yüzde 85'i yer altı sularından karşılanmaktadır. Bu rakamın yaklaşık 3 katının sanayi kuruluşları tarafından yer altından çekildiğini düşündüğümüzde 700 metre derinliğe kadar inen su kaynaklarımızın durumunun son derece vahim olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Türkiye'nin en pahalı su faturalarını ödeyen illerin başında geldiğini söyleyen Yüksel, seçildiği takdirde nisan ayında konutlarda kullanılan su bedelini mayıs ayı faturalarına yansıtmayacaklarını ifade etti.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Yüksel'in çalışkan bir kişiliği olduğunu ve Tekirdağ için hazırlanacak tüm projelerde bilgi ve birikimini kendisiyle paylaşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yüksel, kentsel dönüşüm, hafif raylı sistem, tarım ve hayvancılık, şehir planlamaları, tarımsal destekler, ilçeler arası kesintisiz ulaşım başlıklarındaki projelerini anlattı.

Programa AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve basın mensupları katıldı.

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