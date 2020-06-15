15 Haziran 2020 Pazartesi 14:16 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:16

Tekirdağ giriş çıkış yasağı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Valilikler tarafından 9 ile 3 -15 gün arası son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Bu haberin ardından Tekirdağ giriş çıkış yasağı kaç gün? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tekirdağ'a giriş çıkışlar valiliğin yaptığı duyuruyla yasaklandı. Peki Tekirdağ giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? Tekirdağ Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada merak edilen soruları yanıtladı. Tekirdağ giriş çıkış yasağı ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci kapsamında kaldırılmıştı. HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle tedbir amaçlı 9 ile giriş çıkışlar yeniden yasaklandı. Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ‘da valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Tekirdağ giriş çıkış yasağı kaç gün? Tekirdağ giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

Tekirdağ Valiliği, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldığını duyurdu.

TEKİRDAĞ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KAÇ GÜN?

Tekirdağ Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 3 gün sınırlandırıldığını bildirdi.

TEKİRDAĞ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Tekirdağ'a giriş çıkış yasağı 17 Haziran sabah 8'de kalkacak.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR NEDEN KAPATILDI?

Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla yapılan çağrılar nedeniyle 9 ile giriş çıkışlar yasaklandı.

Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Merak edilen bir diğer konusu ise valiliğin yaptığı açıklama sonrasında Tekirdağ giriş çıkış yasağı kaç gün? Tekirdağ giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? oldu. İşte Tekirdağ Valiliği'nin giriş çıkış açıklaması

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Valiliklerden yapılan açıklamada; milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana, Bursa, Tekirdağ ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

Bu çağrının ardından Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Tekirdağ valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.

Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI DUYURUSU

Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Pandemi (Salgın Hastalık) olarak ilan edilen Coronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Coronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Bu amaçla; İçişleri Bakanlığının Haziran 2020 gün ve 894 Sayılı Genelgesine istinaden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 12.06.2020 günü saat: 17.00’da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

TBMM`nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven`in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa`nın 84. maddesine göre Milletvekillerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla ilimizde ve bazı illerimizde toplanma çağrıları yapıldığı bilinmektedir.

Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, Coronavirüs (Covid-19)`le mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı öngörülmektedir.

Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Coronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14/06/2020 günü saat; 08:00`dan 17/06/2020 günü saat; 08:00`a kadar (3) üç gün süreyle;

İkinci maddede belirtilen konuyla ilgili olarak il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin “C” bendinin ek paragrafı gereğince, ilimize girişlerin SINIRLANDIRILMASINA,

İkinci maddede belirtilen konuyla ilgili olarak Tekirdağ İlimiz sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenebilecek her türlü Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava Toplantısı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi, Açlık Grevi, Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddeleri gereğince YASAKLANMASINA,

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek/yavaşlatmak amacıyla; İlimizde veya diğer illerde düzenlenmesi muhtemel her türlü yasadışı/izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü, vb. eylemlere katılmak üzere ilimizden hareket edecek veya ilimizden geçecek ya da ilimize gelmek isteyen gruplara/katılımcılara ilimiz giriş ve çıkışlarında müsaade edilmemesine,

Yukarıda alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Umumu Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılmasına,

İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır.