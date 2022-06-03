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Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanlarına gözaltı kararı

Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer alıyor

IHA3 Haziran 2022 Cuma 08:09 - Güncelleme:
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Tekirdağ merkezli 10 ilde Yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer almakta. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor. Tekirdağ Merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verdi. İstanbu'da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.

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