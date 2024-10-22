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Tekirdağ sahilinde kırmızı yosun alarmı

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

AA22 Ekim 2024 Salı 15:12 - Güncelleme:
Tekirdağ sahilinde kırmızı yosun alarmı
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Kentte iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Durumun normal olduğunu bunun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bu mevsimlerde bu durum normal." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yosunların sadece kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu belirtti.

Pehlivanoğlu, yosunların havanın normale dönmesiyle dağılacağını dile getirerek, yosunları görenlerin korkmaması gerektiğini aktardı.

  • rüzgar etkisi
  • sahil kırmızısı
  • yosun kaplama

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