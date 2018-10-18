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Tekirdağ'da 1 günde yapılan uygulamalarda kusurlu araç ve sürücülere 142 bin 172 TL para cezası kesildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor. Tekirdağ il genelinde 1 günde yapılan uygulamalarda kusurlu araç ve sürücülere 142 bin 172 TL para cezası kesildi.

  • İHA
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor. Polis ekiplerince yollarda yapılan uygulamalarda çok sayıda kusurlu araç ve sürücülerine para cezası kesildi.
 
Tekirdağ ve ilçelerinde bir günlük uygulamalarda kusurlu görülen 589 araç ve sürücüsüne 142 bin 172 TL para cezası kesilirken, 2’si motosiklet olmak üzere toplamda 19 araç trafikten men edildi.

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