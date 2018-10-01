Tekirdağ'da 131 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 131 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 104 Afganistan ile 27 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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