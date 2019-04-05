17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6037
  • 6,299
  • 232.251
  • 98.963
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde 160 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek TEM Otoyolu Edirne istikametine doğru denetim noktası oluşturdu.

Burada, ticari taksi ve minibüslerle İstanbul'dan gelerek Edirne üzerinden yurt dışına çıkmak isteyen, aynı zamanda sınır kapısında da eylem yapacakları iddia edilen düzensiz göçmenleri taşıyan araçlar durduruldu.

Araçlardaki aramalarda, yabancı uyruklu 160 kişi yakalandı.

Sağlık muayenesinden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Ayrıca, düzensiz göçmenleri taşıyan taksi sürücülerine para cezası kesildi.

Hindistan ABD´den 24 adet helikopter alacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maltepe'de tüm oylar, Beyoğlu'nda ise geçersiz oylar sayılacak

Maltepe'de tüm oylar, Beyoğlu'nda ise geçersiz oylar sayılacak

Teröre karşı Alman standardı!

Teröre karşı Alman standardı!

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son durum

İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son durum

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin için Türkiye'yi tehdit etti

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin için Türkiye'yi tehdit etti

'Türkiye NATO'ya katkıda bulunmaya devam edecek'

'Türkiye NATO'ya katkıda bulunmaya devam edecek'

Adalet Bakanı Gül: YSK tescilleyecek

Adalet Bakanı Gül: YSK tescilleyecek

HDP doğuda sandığa gömüldü

HDP doğuda sandığa gömüldü
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan ABD´den 24 adet helikopter alacak

Hindistan ABD´den 24 adet helikopter alacak

Romanov'u alan köşeyi dönüyor

Romanov'u alan köşeyi dönüyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA