Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ'da 2 yıl önce darp edildiği iş yerini kurşunladı

Tekirdağ'da 2 yıl önce darp edildiği iş yerini kurşunlayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çerkezköy ilçesinde, 2016 yılında kız meselesi yüzünden kafede darp edilen D.Y. 2 yıl sonra aracında bulunan ruhsatsız silah ile iş yerini kurşunladı. İş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy Asayiş Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı.
 
ARAÇTAN ATEŞ EDİLDİ
 
Ekipler, olayın 34 EK 4929 plakalı araçtan gerçekleştirildiği tespit etti. Araç sahibi D.Y.’nin kız yüzünden bahse konu iş yerinde 2016 yılında darp edildiği belirlendi. Polis ekipleri, şahsın İstanbul’daki ikametinde D.Y.’yi bulamadı. Bunun üzerine şahıs ile yakınları aracılığıyla irtibat kuruldu.
 
Gözaltına alınan D.Y. aracında bulunan silahı kendi rızası ile polis ekiplerine teslim etti. D.Y, 2016 yılında darp edilmesini kafasına taktığı için bu olayı yaptığını, aracında bulunan ruhsatsız silah ile iş yerine 4 el ateş ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Opel Insignia Exculusive versiyonunu test ettik

Opel Insignia Exculusive versiyonunu test ettik

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA