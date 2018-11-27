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Tekirdağ'da 7 bavul dolusu kaçak telefon ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı operasyonda bir otomobilde 7 bavul dolusu kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonların otomobilde bulunma anları ise polis kamerasına yansıdı.

  • İHA
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 Edirne'den İstanbul'a uyuşturucu veya kaçak mal sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınan 34 PU 3842 plakalı araç, Çorlu’da İstanbul yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.
 
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada 7 ayrı çanta içerisinde 226’sı dijital ve dokunmatik, 2 bin 91 adedi de tuşlu olmak üzere toplam 2 bin 317 adet kaçak telefon ele geçirildi. 
 
Kaçak telefonlara el koyan polis ekipleri konuyla ilgili bir kişiyi de yasal işlem yapmak üzere gözaltına aldı. Hem operasyon anı hem de kaçak telefonların bulunma anları ise polis kamerasınca görüntülendi. 
 

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