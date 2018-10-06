Tekirdağ'da 9 adresten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı adresten yapılan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Ekipler yaptığı çalışma sonrası hırsızlık olaylarında kullanılan otomobili tespit ederek, TOKİ uygulama noktasında durdurdu. Araç şoförü E.Y. yakalanırken, otomobilde bulunan diğer 3 kişi kaçmaya başladı.
Şüphelileri aramak için drone da kullanan polis ekipleri, F.A'yı otluk alanda saklanırken yakaladı, diğer iki kişi ise kaçtı. Araçta yapılan aramada da çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve F.A. tutuklandı.
Polis ekiplerinin kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.
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