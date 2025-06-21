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Tekirdağ'da alevler 200 dönümlük alanı küle çevirdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm biçilmemiş alan kül oldu.

IHA21 Haziran 2025 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
Tekirdağ'da alevler 200 dönümlük alanı küle çevirdi
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Yangın, öğle saatlerinde İshakça Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında çıktı. İddiaya göre, balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, su tankerleri ve Organize Sanayi Bölgesi ekipleri sevk edildi. Mahalle halkı da traktörleriyle yangına müdahale ederek büyük bir özveriyle söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 200 dönüm buğday ekili alanın kül olduğu yangında, köylülerin traktörlerle oluşturduğu toprak setler sayesinde alevlerin çevredeki diğer tarlalara sıçraması önlendi. Yangın ekiplerin ve vatandaşların saatler süren yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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