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Tekirdağ'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, dün, Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran Çiğdem B. (30), emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DHA
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Çorlu'nun Omurtak Caddesi'ndeki alana dün gelen Çiğdem B., üzerinde taşıdığı baltayı çıkararak, Atatürk Anıtı'nın ayak kısmına vurup, hasar verdi. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı. Şüpheli, saldırıdan bir süre sonra, olayda kullandığı balta ile birlikte polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çiğdem B.'nin, saldırıdan önce anıta bıraktığı notta ise 'Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21'inci Ayet' yazdığı belirlendi.
 
ADLİ KONTROLLE SERBEST
 
Emniyette soruşturması tamamlanan Çiğdem B., polisin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Çiğdem B., savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Bu arada, adliye önünde toplanan bir grup CHP'li, Çiğdem B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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