Güncel

Tekirdağ'da babasını öldüren şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla oğlu tutuklandı.

AA16 Eylül 2025 Salı 17:11 - Güncelleme:
Tekirdağ'da babasını öldüren şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde 13 Eylül'de S.G. (44), bir barakada silahla başından vurulmuş halde bulunması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından S.G'nin eşi, iki oğlu ve yengesini gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, S.G'nin oğlu Y.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
