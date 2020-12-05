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Tekirdağ'da balıkçı soygunu! Tanıdık çıktı

Tekirdağ'da bir balıkçıdan 10 bin lira değerindeki balık çalındı. Hırsızların, komşu dükkanın sahibi 3 balıkçı olduğu ortaya çıktı.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 13:06 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 13:06
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Tekirdağ'ın Saray ilçesi Yeni Mahallesi'nde balıkçılık yapan Oğuzhan Özgül, dün sabah iş yerine geldiğinde kepenk kilitleri kırılarak içeri girildiğini gördü. İş yerinden 10 bin lira değerindeki çinekopların çalındığını fark eden Özgül, polise şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelediklerinde, Özgül'ün balıklarını, komşu iş yerinin sahipleri Hüseyin G., Özden G. ve Necmi K.'nin çaldığını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı.

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