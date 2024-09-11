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Tekirdağ'da bebeğe şiddet! Anne tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı. Tekirdağ Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 08:22 - Güncelleme:
Tekirdağ'da bebeğe şiddet! Anne tutuklandı
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S.Y. (2), dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede toplanan ve zanlılara tepki gösteren grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı.

Anne B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden emniyete götürüldü.

VALİLİK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Tekirdağ Valiliğinden, Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan "mağdur çocuğa cinsel istismar" konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Şüphelilerden biri tutuklandı. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Basşsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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