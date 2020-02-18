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Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucudan gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.

IHA18 Şubat 2020 Salı15:57 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:57

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda G.Ç. isimli bir kadının üzerinde ve yanında bulunan çöp konteynerının altında yapılan aramalar neticesinde fişek halinde eroin ve bonzai ele geçirildi. Daha sonrasında ise G.Ç. isimli kadının üzerinde de uyuşturucu madde satışından elde edildiği iddia edilen 850 lira para ele geçirildi. Bunun üzerine söz konusu G.Ç. isimli kadın gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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