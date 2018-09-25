Tekirdağ'da cezaevinden kaçan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden 12 ayrı suçu ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şahsın Muratlı'da olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik takibin ardından düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.