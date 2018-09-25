Tekirdağ'da cezaevinden kaçan firari yakalandı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde cezaevinden kaçan 12 ayrı suç kaydı bulunan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden 12 ayrı suçu ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şahsın Muratlı'da olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik takibin ardından düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.
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