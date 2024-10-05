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  • Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi
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Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 17:01 - Güncelleme:
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi
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Alınan bilgiye göre, bebek Sıla Y'nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 28 gündür tedavisine devam ediliyor.

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi.

ENTÜBE EDİLEREK YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla Y'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

KARDEŞİ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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