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Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonu

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde uygulama yaptı.

Saray ilçesi Safaalan Mahallesi'nde ekipler, şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsü takip eden ekipler, kovalamaca sonucunda Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

Ekipler, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde de yaptıkları uygulamada, bir kamyonette Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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