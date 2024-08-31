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Güncel

Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

IHA31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların gece boyunca aralıklarla süreceği ve zaman zaman şiddetli olabileceği konusunda uyarı yaprak, vatandaşlara yağışa karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Şehrin bazı bölgelerinde su birikintileri oluşurken, trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşandı.

BÜYÜK KONSER ÖNCESİ SAĞANAK ŞOKU

Süleymanpaşa sahilinde gerçekleştirilecek büyük konser öncesi yaşanan sağanak yağış, hem organizatörleri hem de konsere katılmayı planlayan vatandaşları tedirgin etti. Organizasyon yetkilileri, konserin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ek tedbirler aldıklarını açıkladı.

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