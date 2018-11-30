Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen C.V, S.V ve D.A.D hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.