Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen V.Ö, N.G, R.T, M.Ö. ve Ş.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.