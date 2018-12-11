Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
- AA
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen V.Ö, N.G, R.T, M.Ö. ve Ş.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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