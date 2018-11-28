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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen F.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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