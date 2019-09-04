Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi yüzbaşı gözaltına alındı
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir şüpheli asker gözaltına alındı.
- AA
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir asker gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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