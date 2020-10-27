Tekirdağ'da geniş çaplı asayiş uygulaması: 38 gözaltı

DHA 27 Ekim 2020 Salı 13:51 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 13:51

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 150 polisle Çorlu ilçesinin ardından merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Zafer mahallerinde de 250 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda, adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 2 çalıntı motosiklet, 25 fişek satışa hazır eroin ve 42 litre kaçak şarap ele geçirdi. Operasyonda 42 iş yeri kontrol edilirken, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 9 iş yerine yönelik idari işlem yapıldı. Uygulamada 224 araçla ilgili sorgulama yapılırken, 55 araçla ilgili 40 bin 631 lira ceza kesildi, 5 araç da trafikten menedildi. Uygulamada toplam 822 kişi kontrol edildi, değişik suçlardan aranması bulunan 25 kişi yakalandı. Çorlu'daki operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde suç ve suçlu ile mücadele kapsamında uygulama ve operasyonlara devam edeceği belirtildi.