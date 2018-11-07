Tekirdağ'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen 22 kişiye yönelik Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen 26 adrese sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda önce mahallenin giriş ve çıkışları tutuldu. Operasyon süresince mahalleye giriş-çıkışa izin verilmedi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda daha önce belirlenen evlere girildi. Narkotik köpekleri Kiraz ve Larisa'nın da destek verdiği operasyonlarda girilen evler didik didik arandı. Çöp kutularının dahi arandığı operasyon sonucu, uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı. Firari durumdaki 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, gözaltındaki zanlıların da işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.