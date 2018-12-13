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Tekirdağ'da işçi taşıyan midibüsler çarpıştı: 25 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün, başka bir servis midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çorlu ilçesinden Ergene'deki fabrikalara işçileri taşıyan Atilla A. yönetimindeki 59 S 9038 plakalı servis midibüsü, önündeki Ömer D., yönetimindeki 59 S 9475 plakalı işçi servis midibüsüne arkadan çarptı. Kazada iki araçta bulunan 25 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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