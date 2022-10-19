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Tekirdağ'da 'kaçak geçişleri önleme' tatbikatı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenlerin ticari limanlardan yurt dışına kaçırılması olaylarına karşı alınacak önlemler ve uygulanacak harekat tedbirleri konulu eğitim ve tatbikat çalışması gerçekleştirdi.

DHA19 Ekim 2022 Çarşamba 00:25 - Güncelleme:
Tekirdağ'da 'kaçak geçişleri önleme' tatbikatı
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Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçırılması olaylarını önleme amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Tekirdağ'da, Asyaport Limanı'nda düzenlenen tatbikat ve eğitim çalışmasına Sahil Güvenlik Süleymanpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği 7-8 metre boyundaki balıkçı teknesi Asyaport Liman İskelesi'ne yabancı uyruklu bir kişiyi bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı. KB-17 Sahil Güvenlik Botu ile arama çalışması yapan ekip, tekneyi Kumbağ Sahili önlerinde tespit etti.

Teknedekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Manevralarla durdurulan tekne en yakın limana çekildi. Teknedeki 2 kişinin gözaltına alınmasıyla tatbikat sona erdi.

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