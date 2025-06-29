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Tekirdağ'da karaya oturan kuru yük gemisi yüzdürüldü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak yüzdürüldü.

AA29 Haziran 2025 Pazar 14:37 - Güncelleme:
Tekirdağ'da karaya oturan kuru yük gemisi yüzdürüldü
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Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Römorkörler yardımıyla yüzdürülen gemi, Tekirdağ Liman Başkanlığı ekiplerince incelenmek üzere 1 No'lu demirleme sahasına götürüldü.

Romanya'dan aldığı yükle Cezayir'e gitmekte olan "Angy R" gemisi, 25 Haziran'da Şarköy'ün Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturmuştu. Gemide 22 mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma - 4 ve Kurtarma - 17 römorkörleri gönderildi.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilmiş, yapılan ilk görüşmelerde gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da gemi çevresinde dalış yaparak teknik inceleme gerçekleştirmişti.

Bölgede yapılan tespitlerde herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı belirlenirken, olayla ilgili idari tahkikat başlatılmış, soruşturma sonucunda idari yaptırım uygulanabileceği bildirilmişti.

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