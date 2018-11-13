Tekirdağ'da kimliği belirsiz kişiler, bahçedeki 2 köpeği zehirli etle öldürdükten sonra girdikleri ahırdan 40 koyun çaldı

Olay, Malkara'ya bağlı kırsal Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde, mahallede Neşat Özer'e ait evin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, tel örgülerini keserek girdikleri bahçedeki 2 köpeği zehirli et yedirip öldürdükten sonra ahıra girdi. 60 koyunu ahırdan çıkaran hırsızlar, koyunları yaklaşık 500 metre uzakta bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen aracın yanına götürdü. Hırsızlar, 40 koyunu yüklerken, araca sığmadığı değerlendirilen 20 koyunu ise meraya saldı. Hırsızlar, daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı.

KOYUNLAR DÖNÜNCE HIRSIZLIK ANLAŞILDI

Başıboş 20 koyun bir süre sonra Neşat Özer'e ait ahıra geri döndü. Koyunların sesine uyanan ve hırsızlık olayını fark eden Özer, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ev, ahır ve çevresinde inceleme yaptı. Neşat Özer, hırsızlık olayından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Bahçedeki tel örgüyü kesip, ahırıma girmişler ve koyunlarımı çalmışlar. Köpeklerimi de zehirleyip telef etmişler. Ahırım içerisinde 60 tane koyunum vardı, 60'ını da dışarı çıkarmışlar. 500 metre yürütüp meraya doğru götürmüşler. Koyunlardan 40 tanesini burada bir araca yüklemişler. Anlaşılan koyunları yükledikleri araç 40'tan fazla koyunu almayınca 20 tanesini meraya bırakmışlar. Meraya bırakılan koyunlardan 20 tanesi ise kendiliğinden eve geri gelmiş. Koyunlarımın piyasa değeri 70-80 bin lira. Gelir kaynağım olan hayvanlarımı çaldılar. Mağdurum, yetkililerden bunu yapanları bir an önce bulmalarını istiyorum."

Mahalle Muhtarı Yılmaz Sarıkaya da, "Buradan 60 koyunu alıp meraya götürmüşler. 20'sini salmışlar. Diğerlerini kendi malları gibi bir araca yüklemişler. Diğer taraftaki kuzuları görmemişler. Görseler onları da alacaklarmış. Yazıktır, günahtır. İnsanlık dışı bir olay, bunlar insan olamaz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.