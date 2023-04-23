İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4111
  • EURO
    21,3367
  • ALTIN
    1238.05
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekirdağ'da korkunç kaza! 1'i ağır 20 kişi yaralandı
Güncel

Tekirdağ'da korkunç kaza! 1'i ağır 20 kişi yaralandı

Tekirdağ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 23:52 - Güncelleme:
Tekirdağ'da korkunç kaza! 1'i ağır 20 kişi yaralandı
ABONE OL

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tur minibüsü ile otomobil çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe girişindeki ışıklı kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Çanakkale'ye doğru giden M.A. yönetimindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen M.Ö. idaresindeki 34 EMJ 516 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazada sürücü M.Ö. ile annesi A.Ö., minibüsteki ise 18 kişi olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı.

Yaralılardan otomobilde bulunan A.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinden sonra Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Çorlu'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.