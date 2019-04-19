Tekirdağ'da korkutan kavga: Kanlar içinde kaldı

Olay, gündüz saatlerinde ilçe merkezinin en işlek noktasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Deveci Mahallesi’nden iki komşu M.A. ile F.K. arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Başına sert biçimde bastonla darbe alan M.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yüzü gözü kanlar içinde kalan M.A. ve F.K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan M.A ve F.K’nin ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.