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Tekirdağ'da kötü koku alarmı! Yetkililer harekete geçti

Tekirdağ'da yayılan kötü kokular sebebiyle vatandaşların şikayetleri üzerine inceleme başlatıldı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Tekirdağ'da kötü koku alarmı! Yetkililer harekete geçti
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Vatandaşların, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.

Bölgede faaliyet gösteren 10 işletmeyi kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri alarak inceleme başlattı.

Kötü kokunun nedeni araştırılıyor.

  • Ergene
  • kötü koku
  • tekirdağ
  • çevre
  • bakanlık
  • araştırma

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