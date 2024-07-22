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Tekirdağ'da makilik alandaki yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
Tekirdağ'da makilik alandaki yangın söndürüldü
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mürefte Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 greyder, 3 dozer, 50 personel ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 500 dekar makilik alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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