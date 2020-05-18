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Tekirdağ'da N95 maskenin seri üretimine geçildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde N95 maskenin seri üretimine geçildi.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:11 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:11
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Koronavirüsle mücadele kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren Milli Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan, yüz koruyucu siperliğe kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine başladı.

Bu kapsamda Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen maske makinesi ile N95 standartlarındaki maskenin de seri üretimi yapılıyor.

- HEDEF SAATTE 2 BİN N95 MASKE ÜRETEBİLMEK

Okul Müdürü Murat Kıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim tesisinde 6 öğrenciyle saatte 600 N95 maske üretebildiklerini, bu sayıyı gelecek haftalarda saatte bin 200-2 bin seviyelerine yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerden Alper Polat da projede kullanılan kumaşın hava geçirgenliği gibi bir çok teknik kısmını araştırdıklarını ve uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Ar-Ge çalışmasında görev alan öğrencilerden Hüseyin Can Hanbaş ise N95 maske makinesini öğretmenleriyle bir ayda tamamladıklarını anlatarak, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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