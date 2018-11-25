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Tekirdağ’da narkotik, asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, çok sayıda kişinin GBT sorgulaması yapılırken, iş yerinde sigara içen şahıslara idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 araç sürücüsüne 947 TL cezai işlem uygulandı.

  • İHA
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Değirmenaltı bölgesinde bulunan umuma açık yerlerde Narkotik-Asayiş-Trafik Şube Müdürlüğü personelleriyle denetim gerçekleştirildi.
 
Yapılan denetimde toplam 5 iş yerinde bulunan 120 şahsın GBT'si sorularak, aranan herhangi bir şahsa rastlanılmadı. 2 iş yerinde sigara içen 6 şahsa idari işlem yapılırken, yine aynı iş yerlerinde bulunan 12 çalışana kimlik bildirimleri olmadığından tutanak tanzim edildi.
 
Trafik yönünden toplam 32 araç sorgulanırken, 4 araç sürücüsüne 947 TL cezai işlem uygulandı.
 

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