Tekirdağ’da narkotik, asayiş ve trafik denetimleri yapıldı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, çok sayıda kişinin GBT sorgulaması yapılırken, iş yerinde sigara içen şahıslara idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 araç sürücüsüne 947 TL cezai işlem uygulandı.