Tekirdağ’da narkotik, asayiş ve trafik denetimleri yapıldı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, çok sayıda kişinin GBT sorgulaması yapılırken, iş yerinde sigara içen şahıslara idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 araç sürücüsüne 947 TL cezai işlem uygulandı.
- İHA
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Değirmenaltı bölgesinde bulunan umuma açık yerlerde Narkotik-Asayiş-Trafik Şube Müdürlüğü personelleriyle denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimde toplam 5 iş yerinde bulunan 120 şahsın GBT'si sorularak, aranan herhangi bir şahsa rastlanılmadı. 2 iş yerinde sigara içen 6 şahsa idari işlem yapılırken, yine aynı iş yerlerinde bulunan 12 çalışana kimlik bildirimleri olmadığından tutanak tanzim edildi.
Trafik yönünden toplam 32 araç sorgulanırken, 4 araç sürücüsüne 947 TL cezai işlem uygulandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.