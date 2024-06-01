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Tekirdağ'da oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalıştı: Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada Erdem (48) ile eşi Birsen Koç (44) ve Muradiye Yavuz (58) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Hatalı sollamayı Erdem Koç'un yaptığı ve oğlunun kullandığı otomobili geçmeye çalıştığı öğrenildi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 01:13 - Güncelleme:
Tekirdağ'da oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalıştı: Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
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Sarılar Mahallesi'nde, Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil ile Sercan Arıcan yönetimindeki 59 AEK 308 plakalı otomobil çarpıştı.

Koç'un oğlu Burak Koç (25) idaresindeki 59 AIJ 108 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, iftaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer sürücüler Burak Koç ile Arıcan, araçlarda bulunan Nihal Arıcan, Ege Araslan Arıcan, Melek Arıcan ve Muradiye Yavuz yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralı Muradiye Yavuz tüm müdahalelere rağmen kayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Koç çiftinin cenazeleri Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, kazaya karışan 59 AEK 308 plakalı otomobilin motor kısmında bulunan ve kazaya karışanlara ait olduğu öğrenilen kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

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