21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8399
  • 6,4048
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir polis memuru bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, polis memuru Çetin C, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu hastaneye giderek polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

TSK´dan düşmana korku salan paylaşım!''Ben Türk komandosuyum''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Helal olsun!

Helal olsun!

"Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu"

'Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu'

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

‘Başkomutanımızın yanındayız’

‘Başkomutanımızın yanındayız’

'Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya'

'Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya'

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA