Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
- AA
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışın etkisini bugün ve yarın sürdürmesi bekleniyor.
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