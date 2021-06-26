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Tekirdağ'da sahte içki bilançosu ağırlaşıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 12:59 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:59
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İlçede rahatsızlanan kişi hastaneye başvurdu, tetkiklerde rahatsızlığın sahte içki zehirlenmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Sahte içkiden zehirlenerek tedavi altına alınanların sayısı 13'e çıktı.

Yoğun bakımdaki 3 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün sahte içkiden zehirlenenlerden yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirmişti.

Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede polis ekiplerince yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirmiş, iş yeri sahipleri N.U. ve K.U. gözaltına alınmıştı.

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