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Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 06:43 - Güncelleme:
Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Bünyamin E. (19), Silahtarağa Mahallesi'nde yürüdüğü sırada silahla vuruldu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Bünyamin E, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada Bünyamin E'nin yakınları ile polis arasında arbede yaşandı.

Olayın ardından Çorlu Devlet Hastanesinde de gerginlik oldu. Hastaneye sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Vatansever, olay yerinde ve hastanede inceleme yaptı.

Genci vurduğu iddia edilen H.Y'nin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

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