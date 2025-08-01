Tekirdağ'da skandal! Ölü bedenden ölen kredi kartı ve cep telefonu çaldılar

Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki inşaatta bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, öldüğünü belirledikleri kişinin kayıp olarak aranan O.A. olduğunu tespit etti.

O.A'nın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu O.A'nın kredi kartı ve cep telefonunu öldükten sonra çalan M.D. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.