Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı'daki bir fabrikada kaçak olarak çalışan Suriyeli A.E.'nin terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğunu belirledi. Polis fabrikaya baskın yaparak, A.E.'yi gözaltına aldı. Suriyeli'nin evinde yapılan aramada ise terör örgütüne ait dokümanlar bulunan bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Suriyeli A.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.



