Tekirdağ'da Suriye uyruklu PKK'lı terörist yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.E. kaçak olarak çalıştığı fabrikada gözaltına alındı. Şüphelinin evinde terör örgütüne ait dökümanlar bulundu.
- DHA
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı'daki bir fabrikada kaçak olarak çalışan Suriyeli A.E.'nin terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğunu belirledi. Polis fabrikaya baskın yaparak, A.E.'yi gözaltına aldı. Suriyeli'nin evinde yapılan aramada ise terör örgütüne ait dokümanlar bulunan bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.
Suriyeli A.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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