İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozyörük Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı, tabanca, sahte para kontrol cihazı ve av tüfeği ile 110 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.D, B.K, H.D, H.K, S.A, R.G, T.K ve R.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.