Tekirdağ'da 'Tarımsal Kuraklık Eylem Planı' toplantısı yapıldı

IHA 27 Ocak 2022 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:29

2018-2022 dönemine ait Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde kuraklık ihtimalini önceden değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla oluşturulan İl Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı düzenlendi. Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile İl Kriz Merkezi üyesi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, son yıllarda küresel ısınmayla beraber kendini gösteren iklim değişiklikleri ve kuraklık konusu masaya yatırılarak, azalan su kaynakları, hidrolojik dengenin bozulması gibi konular ele alındı.

Toplantıda, kurum ve kuruluşların Tekirdağ İli Tarımsal Kuraklık Eylem Planı kapsamında 2021 yılında yaptıkları çalışmalarda değerlendirildi. Ayrıca 2022 yılında yapılacak faaliyetler ve alınması gereken tedbirler görüşülerek karara bağlanılmasından sonra toplantı sona erdi.